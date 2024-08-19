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В Пензенской области полицейские пресекли перевозку около 3 кг наркотика в сварочном аппарате

15:19 | 19.08.2024 | Криминал

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Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. Полицейские в Пензенской области пресекли перевозку около 3 кг наркотика в сварочном аппарате. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензенской области полицейские пресекли перевозку около 3 кг наркотика в сварочном аппарате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе реализации оперативной информации сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Мокшанскому району остановили на 595 км федеральной трассы М5 «Урал» автомобиль под управлением жителя Липецкой области 1994 года рождения. Полицейские располагали сведениями о том, что мужчина может перевозить крупную партию запрещенных веществ синтетического происхождения с целью дальнейшего сбыта в Пензенской и Самарской областях. При досмотре транспортного средства подозреваемого оперативники обнаружили в багажнике сварочный аппарат, в корпусе которого были спрятаны пять пакетов с мефедроном общей массой около 3 кг», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

«На время расследования фигурант заключен под стражу», — отмечается в тексте.

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