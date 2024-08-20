Утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном доступе к аккаунту жительницы Пензы и вымогательстве денег за ее интимные фото Криминал

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Самарской области, которому вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

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«По версии следствия, злоумышленник в январе 2023 года приобрел за плату у неустановленных лиц в сети интернет логин и пароль от учетной записи в социальной сети 24-летней жительницы Пензы. Затем, действуя из корыстной заинтересованности, используя полученные данные, осуществил вход в ее аккаунт и скопировал фотографии девушки интимного характера, не находящиеся в открытом доступе. Угрожая распространением фотографий в социальных сетях, мужчина потребовал от супруга девушки денежные средства. Потерпевшие перевели злоумышленнику 2 тыс. 500 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что житель Самарской области признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чапаевский городской суд Самарской области», — добавляется в тексте.