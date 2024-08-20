01:13:44 Среда, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном доступе к аккаунту жительницы Пензы и вымогательстве денег за ее интимные фото

12:06 | 20.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя Самарской области, которому вменяется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

Утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном доступе к аккаунту жительницы Пензы и вымогательстве денег за ее интимные фото. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, злоумышленник в январе 2023 года приобрел за плату у неустановленных лиц в сети интернет логин и пароль от учетной записи в социальной сети 24-летней жительницы Пензы. Затем, действуя из корыстной заинтересованности, используя полученные данные, осуществил вход в ее аккаунт и скопировал фотографии девушки интимного характера, не находящиеся в открытом доступе. Угрожая распространением фотографий в социальных сетях, мужчина потребовал от супруга девушки денежные средства. Потерпевшие перевели злоумышленнику 2 тыс. 500 рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что житель Самарской области признал свою вину и возместил ущерб в полном объеме.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Чапаевский городской суд Самарской области», — добавляется в тексте.

Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг «Пензаэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду
В Колышлейском районе выявлена незаконная добыча песка До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию
В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама