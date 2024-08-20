В Пензенской области мужчина получил реальный срок за заражение сожительницы ВИЧ-инфекцией Криминал

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Мужчина получил реальный срок в Пензенской области за заражение своей сожительницы ВИЧ-инфекцией.

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«Суд установил, что с 2017 года 43-летний мужчина состоит на учете как инфицированный вирусом иммунодефицита человека и прекрасно знает о необходимости соблюдения гигиенических правил в целях предупреждения передачи инфекции. Также он был предупрежден и об уголовной ответственности в случае, если поставит другое лицо через половые сношения или иными действиями в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или заразит кого-то этой болезнью. Тем не менее, он не сказал своей сожительнице об имевшемся у него заболевании и пренебрегал правилами гигиены, в результате чего женщина заразилась ВИЧ-инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ [«Заражение ВИЧ-инфекцией»], суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, а с учетом прежних судимостей за кражу и за покушение на незаконный сбыт наркотических средств окончательно назначил 4 года 7 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.