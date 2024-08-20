01:13:51 Среда, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области мужчина получил реальный срок за заражение сожительницы ВИЧ-инфекцией

13:00 | 20.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Мужчина получил реальный срок в Пензенской области за заражение своей сожительницы ВИЧ-инфекцией.

В Пензенской области мужчина получил реальный срок за заражение сожительницы ВИЧ-инфекцией. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Суд установил, что с 2017 года 43-летний мужчина состоит на учете как инфицированный вирусом иммунодефицита человека и прекрасно знает о необходимости соблюдения гигиенических правил в целях предупреждения передачи инфекции. Также он был предупрежден и об уголовной ответственности в случае, если поставит другое лицо через половые сношения или иными действиями в опасность заражения ВИЧ-инфекцией или заразит кого-то этой болезнью. Тем не менее, он не сказал своей сожительнице об имевшемся у него заболевании и пренебрегал правилами гигиены, в результате чего женщина заразилась ВИЧ-инфекцией», — говорится в сообщении пресс-службы Пензенского областного суда.

В нем отмечается, что мужчина признал свою вину.

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 122 УК РФ [«Заражение ВИЧ-инфекцией»], суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы, а с учетом прежних судимостей за кражу и за покушение на незаконный сбыт наркотических средств окончательно назначил 4 года 7 месяцев 10 дней лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в тексте.

Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг «Пензаэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду
В Колышлейском районе выявлена незаконная добыча песка До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию
В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама