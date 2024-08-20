В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг Криминал

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи четырех секций металлического ограждения общим весом 240 кг с территории частного домовладения в Шемышейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался сельчанин 1957 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Злоумышленник признался, что похищенное он планировал оставить себе», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что ущерб, причиненный преступлением, оценивается в сумму более 4 тыс. рублей.

Из сообщения следует, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.