01:13:50 Среда, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг

16:24 | 20.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту кражи четырех секций металлического ограждения общим весом 240 кг с территории частного домовладения в Шемышейском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен подозреваемый. Им оказался сельчанин 1957 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Злоумышленник признался, что похищенное он планировал оставить себе», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что ущерб, причиненный преступлением, оценивается в сумму более 4 тыс. рублей.

Из сообщения следует, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Читайте также
«Пензаэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду В Колышлейском районе выявлена незаконная добыча песка
До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия
В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев В Пензе пенсионерка передала 500 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внуку
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама