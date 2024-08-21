Житель Сердобского района после общения с мошенником оформил кредит и перевел 1 млн. рублей на чужой счет Криминал

Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Житель Сердобского района Пензенской области 1970 года рождения лишился 1 млн. рублей, попавшись на уловку мошенника.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка, проинформировал собеседника о подозрительных операциях по счету и предложил оформить кредит, а затем — перевести деньги на «безопасный счет» для разоблачения аферистов.

«Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, он проследовал в банк, где оформил кредит, сообщив сотрудникам банка о необходимости денежных средств на строительство дома. После этого заявитель все денежные средства перечислил на банковский счет, указанный звонившим. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления.