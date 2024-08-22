Семья из Пензы за неделю перевела мошенникам почти 12 млн. рублей Криминал

Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Семья из Пензы попалась на уловки злоумышленников и за неделю перечислила неизвестным почти 12 млн. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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«В полицию Пензы с заявлением обратилась жительница Пензенского района 1974 года рождения. Она сообщила, что на ее телефон позвонил незнакомец, который представился специалистом оператора сотовой связи. В ходе общения путем различных манипуляций заявительницу переводили на мнимых сотрудников портала государственных услуг и Центрального банка. Собеседники убедили заявительницу, что в отношение нее мошенники совершают незаконные операции. Заявительница поверила собеседникам. Следуя инструкциям злоумышленников, женщина обратилась в несколько отделений банков, где оформила автокредиты, а все денежные средства перечислила на «безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что, когда кредитный потенциал женщины был исчерпан, злоумышленники переключились на ее супруга, которого под предлогом утечки его персональных данных также убедили взять кредит и перевести деньги на чужой счет.

Из текста следует, что под влиянием мошенников оказался и сын женщины, который поверил, что от его имени якобы осуществляются переводы денег запрещенным организациям.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — сказано в пресс-релизе.