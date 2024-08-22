11:04:03 Четверг, 22 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Семья из Пензы за неделю перевела мошенникам почти 12 млн. рублей

10:05 | 22.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Семья из Пензы попалась на уловки злоумышленников и за неделю перечислила неизвестным почти 12 млн. рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Семья из Пензы за неделю перевела мошенникам почти 12 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В полицию Пензы с заявлением обратилась жительница Пензенского района 1974 года рождения. Она сообщила, что на ее телефон позвонил незнакомец, который представился специалистом оператора сотовой связи. В ходе общения путем различных манипуляций заявительницу переводили на мнимых сотрудников портала государственных услуг и Центрального банка. Собеседники убедили заявительницу, что в отношение нее мошенники совершают незаконные операции. Заявительница поверила собеседникам. Следуя инструкциям злоумышленников, женщина обратилась в несколько отделений банков, где оформила автокредиты, а все денежные средства перечислила на «безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем добавляется, что, когда кредитный потенциал женщины был исчерпан, злоумышленники переключились на ее супруга, которого под предлогом утечки его персональных данных также убедили взять кредит и перевести деньги на чужой счет.

Из текста следует, что под влиянием мошенников оказался и сын женщины, который поверил, что от его имени якобы осуществляются переводы денег запрещенным организациям.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемых в совершении данного преступления», — сказано в пресс-релизе.

Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг «Пензаэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду
В Колышлейском районе выявлена незаконная добыча песка До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию
В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама