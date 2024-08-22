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Мошенник выманил у жителя Пензы более 2 млн. рублей

12:14 | 22.08.2024 | Криминал

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Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1999 года рождения лишился более 2 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который представился сотрудником силовых структур.

Мошенник выманил у жителя Пензы более 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, незнакомец убедил собеседника, что некие лица пытаются оформить кредит на его имя, предложил сделать это самостоятельно и перевести деньги на «безопасный счет».

«Заявитель не догадывался, что общается со злоумышленником. Следуя инструкциям звонившего, он оформил несколько кредитов, сообщив сотрудникам банка о необходимости денежных средств на покупку автомобиля», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что все полученные деньги мужчина перевел на счет, указанный злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.

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