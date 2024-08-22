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В Пензенской области два человека подозреваются в организации незаконной миграции

16:10 | 22.08.2024 | Криминал

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Пенза, 22 августа 2024. PenzaNews. Иностранец 1992 года рождения, проживающий в Пензенской области, и жительница Пензы 1981 года рождения подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ФСБ России.

В Пензенской области два человека подозреваются в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что фигуранты, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, в период с февраля по апрель 2024 года организовали подачу в УВМ УМВД России по Пензенской области фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание иностранными гражданами услуг. По результатам рассмотрения указанных документов иностранцам были продлены сроки пребывания в Российской Федерации. При этом злоумышленники были осведомлены, что иностранные граждане оказывать услуги не планируют, проживать по заявленным адресам постановки на миграционный учет не намереваются», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено и расследуется следственным отделом УФСБ России по Пензенской области.

«Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — отмечается в тексте.

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