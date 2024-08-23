В отношении жительницы Пензы, предъявившей поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Криминал

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении 18-летней жительницы Пензы, которая предъявила полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Автомобиль данной гражданки был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на 325 км федеральной автомобильной дороги «Урал» в Пензенской области. Девушка предъявила полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был отправлен на экспертизу, в результате которой факт подделки подтвердился. Злоумышленница дала признательные показания. Она рассказала, что, не желая сдавать экзамены в автошколе, приобрела данный документ», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.