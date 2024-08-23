В Пензе гендиректор предприятия осужден за покушение на перемещение через госграницу изделия, относящегося к товарам и технологиям двойного назначения Криминал

Пенза, 23 августа 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком 1 год назначено генеральному директору одного из пензенских предприятий, который признан судом виновным в покушении на незаконное перемещение через госграницу Российской Федерации изделия, относящегося по своим характеристикам к товарам и технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы при создании военной техники. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных и следственных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Пензенской области установлено и задокументировано, что осужденный совершил покушение на незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации изделия, относящегося по своим техническим характеристикам к товарам и технологиям двойного назначения, которые могут быть использованы при создании иной военной техники», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что расследованием уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, занимался следственный отдел регионального УФСБ.

Из текста следует, что приговор суда вступил в законную силу.