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В Пензе пенсионерка передала 125 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке

11:11 | 25.08.2024 | Криминал

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Пенза, 25 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1942 года рождения лишилась 125 тыс. рублей, поверив «сотруднику правоохранительных органов», который по телефону сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

В Пензе пенсионерка передала 125 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пенсионерка была напугана, поэтому взяла свои сбережения в размере 125 тыс. рублей и на пороге квартиры передала их курьеру. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила с внучкой», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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