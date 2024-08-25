В Пензе пенсионерка передала 125 тыс. рублей незнакомцу, думая, что помогает внучке Криминал

Пенза, 25 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1942 года рождения лишилась 125 тыс. рублей, поверив «сотруднику правоохранительных органов», который по телефону сообщил, что ее внучка стала виновницей ДТП и для урегулирования вопроса о возмещении ущерба и избежания уголовной ответственности необходимо через курьера передать деньги.

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«Пенсионерка была напугана, поэтому взяла свои сбережения в размере 125 тыс. рублей и на пороге квартиры передала их курьеру. О том, что стала жертвой обмана, она поняла после того, как поговорила с внучкой», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».