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В Заречном мужчина по совету незнакомца оформил кредит и перевел более 3 млн. рублей на чужой счет

10:02 | 26.08.2024 | Криминал

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Заречный, 26 августа 2024. PenzaNews. 58-летний житель Заречного Пензенской области, попавшийся на уловку телефонного мошенника, оформил кредит и перевел на чужой счет более 3 млн. рублей.

В Заречном мужчина по совету незнакомца оформил кредит и перевел более 3 млн. рублей на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина пояснил, что на его телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур. Незнакомец сообщил о том, что мошенники пытаются на его имя оформить кредит и похитить денежные средства. Звонивший убедил собеседника оформить кредит самостоятельно и перечислить деньги на «безопасный счет», — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что, следуя инструкциям злоумышленника, зареченец оформил кредит и перевел деньги на счет, указанный незнакомцем.

«Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 3 млн. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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