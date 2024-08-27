В Пензе завершено расследование уголовного дела о травмировании работника строительной организации Криминал

Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Расследование уголовного дела по обвинению производителя работ строительной организации в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда», завершено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, днем 7 июля 2023 года при работе на сваесдавливающей установке на строительном объекте по улице Минской в городе Пензе электросварщик общества с ограниченной ответственностью получил травму руки, квалифицируемую как тяжкий вред здоровью. В ходе следствия установлено, что травмирование потерпевшего произошло вследствие нарушения требований охраны труда работником той же организации, ответственным за соблюдение техники безопасности и занимающим должность производителя работ», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что из-за допущенных данным сотрудником нарушений электросварщик не прошел обучение безопасным способам и методам работы на сваесдавливающей установке, был допущен к оборудованию без стажировки и проверки знаний, что привело к получению травмы.

«Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в тексте.