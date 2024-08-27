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Жительница Каменского района лишилась более 1 млн. рублей после беседы с «сотрудницей банка»

11:14 | 27.08.2024 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1951 года рождения лишилась более 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонной мошенницы, представившейся сотрудницей банка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

Жительница Каменского района лишилась более 1 млн. рублей после беседы с «сотрудницей банка». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Собеседница предложила заявительнице дополнительный заработок путем инвестирования денежных средств на фондовой бирже. Женщина согласилась на предложение незнакомки. [...] Следуя инструкциям звонившей, заявительница несколькими переводами перечислила на предоставленный собеседницей банковский счет более 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии жительница Каменского района предприняла несколько попыток вернуть свои деньги, но они не увенчались успехом, а «сотрудница банка» перестала выходить на связь.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — отмечается в тексте.

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