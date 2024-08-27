Уголовное дело возбуждено по факту кражи паспорта у жителя Пензы Криминал

Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по факту кражи паспорта гражданина РФ, принадлежащего 22-летнему местному жителю.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается знакомый, с которым мужчина распивал спиртные напитки в своей квартире.

«Подозреваемый дал признательные показания. Молодой человек воспользовался тем, что хозяин квартиры уснул, после чего совершил кражу. Полицейскими установлено, что данный гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия».