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В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей

16:27 | 27.08.2024 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» возбуждено в Пензе.

В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается местная жительница 1993 года рождения, которая после оформления генеральным директором организации, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в отделение банка и открыла расчетный счет, получив право единолично осуществлять платежные операции.

«После этого злоумышленница за денежное вознаграждение передала полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности.

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