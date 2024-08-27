В Пензе возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей Криминал

Пенза, 27 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» возбуждено в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается местная жительница 1993 года рождения, которая после оформления генеральным директором организации, не намереваясь осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, обратилась в отделение банка и открыла расчетный счет, получив право единолично осуществлять платежные операции.

«После этого злоумышленница за денежное вознаграждение передала полученные коды доступа третьим лицам для неправомерного осуществления приема, выдачи и перевода денежных средств», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности.