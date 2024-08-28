В Кузнецке возбуждено уголовное дело против водителя «КамАЗа», по вине которого погибли женщина и двухлетний ребенок Криминал

Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Кузнецкий межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело в отношении 43-летнего водителя «КамАЗа», по вине которого погибли женщина и двухлетний ребенок.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«[...] Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ. [...] По данным следствия, [27 августа] на улице Республики в городе Кузнецке водитель грузовой автомашины «КамАЗ», находившийся в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение и наезд на автомобиль марки «Lada Priora» под управлением 32-летней женщины. В результате ДТП водитель легковой автомашины и пассажир – двухлетний ребенок скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Еще два пассажира — малолетний ребенок и женщина — госпитализированы, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что водитель «КамАЗа» задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы», — сказано в тексте.