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В Бессоновском районе подросток предстанет перед судом по обвинению в краже почти на 800 тыс. рублей

11:27 | 28.08.2024 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. 17-летний житель Бессоновского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

В Бессоновском районе подросток предстанет перед судом по обвинению в краже почти на 800 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в феврале 2024 года обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства, похитил из сейфа денежные средства, через два дня — золотые изделия, принадлежащие его отчиму. В результате совершения кражи подросток причинил потерпевшему имущественный ущерб на общую сумму более 788 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что подросток поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния несовершеннолетний признал. В ходе следствия материальный ущерб возмещен потерпевшему в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.

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