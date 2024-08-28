В Бессоновском районе подросток предстанет перед судом по обвинению в краже почти на 800 тыс. рублей Криминал

Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. 17-летний житель Бессоновского района Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

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«По данным следствия, в феврале 2024 года обвиняемый, находясь в квартире по месту жительства, похитил из сейфа денежные средства, через два дня — золотые изделия, принадлежащие его отчиму. В результате совершения кражи подросток причинил потерпевшему имущественный ущерб на общую сумму более 788 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что подросток поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния несовершеннолетний признал. В ходе следствия материальный ущерб возмещен потерпевшему в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сказано в тексте.