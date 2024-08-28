Жительница Кузнецкого района стала жертвой мошенничества при продаже козы Криминал

Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области 1964 года рождения стала жертвой мошенничества при продаже козы по объявлению в интернете.

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По информации пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонила неизвестная, которая сообщила, что готова приобрести животное, в ходе беседы по просьбе незнакомки она отправила ей реквизиты своей банковской карты.

«Через некоторое время заявительнице поступил звонок от незнакомца, который представился братом покупательницы. Он сообщил о «переплате» за оплату рогатого скота из-за собственной невнимательности и убедил заявительницу вернуть его денежные средства, на что она согласилась. Женщина не догадывалась, что общается с мошенником. Будучи введенной в заблуждение, заявительница выполнила все инструкции звонившего. После всех финансовых операций женщина обнаружила списание почти 200 тыс. рублей с ее банковского счета. Собеседник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».