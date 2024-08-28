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Жительница Кузнецкого района стала жертвой мошенничества при продаже козы

12:09 | 28.08.2024 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Жительница Кузнецкого района Пензенской области 1964 года рождения стала жертвой мошенничества при продаже козы по объявлению в интернете.

Жительница Кузнецкого района стала жертвой мошенничества при продаже козы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, женщине позвонила неизвестная, которая сообщила, что готова приобрести животное, в ходе беседы по просьбе незнакомки она отправила ей реквизиты своей банковской карты.

«Через некоторое время заявительнице поступил звонок от незнакомца, который представился братом покупательницы. Он сообщил о «переплате» за оплату рогатого скота из-за собственной невнимательности и убедил заявительницу вернуть его денежные средства, на что она согласилась. Женщина не догадывалась, что общается с мошенником. Будучи введенной в заблуждение, заявительница выполнила все инструкции звонившего. После всех финансовых операций женщина обнаружила списание почти 200 тыс. рублей с ее банковского счета. Собеседник перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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