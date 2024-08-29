Житель Пензы осужден за неправомерный оборот средств платежей Криминал

Пенза, 29 августа 2024. PenzaNews. Наказание в виде 460 часов обязательных работ назначено 48-летнему жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что летом 2022 года к жителю города Пензы обратился мужчина с предложением за денежное вознаграждение оформить его подставным руководителем юридического лица. Осужденный согласился и предоставил свой паспорт. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как учредителе и генеральном директоре общества с ограниченной ответственностью осужденный открыл расчетный счет в одном из банков. Полученную банковскую карту, ПИН-код к ней и одноразовые пароли для доступа к дистанционному банковскому обслуживанию фиктивный руководитель передал тому же мужчине», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что впоследствии с использованием этого счета осуществлялись неправомерные банковские операции.

«Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за предоставление паспорта для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном руководителе организации», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что приговор по данному уголовному делу пока не вступил в законную силу, личность человека, предложившего осужденному участвовать в преступной схеме, в настоящее время устанавливается.