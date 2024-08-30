В Пензе женщина по совету незнакомца оформила кредит и перевела более 3,4 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1999 года рождения, попавшись на уловку телефонного мошенника, оформила кредит и перевела на чужой счет более 3,4 млн. рублей.

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Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником силовой структуры и предупредил о якобы предпринимаемой некими лицами попытке взять кредит на ее имя.

«Собеседник убедил заявительницу самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для предотвращения незаконных операций», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого женщина в банке оформила кредит и перевела деньги на указанный незнакомцем счет.

«После всех финансовых операций заявительница поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 3,4 млн. рублей», — указано в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».