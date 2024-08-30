23:24:34 Пятница, 30 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина по совету незнакомца оформила кредит и перевела более 3,4 млн. рублей на «безопасный счет»

13:17 | 30.08.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1999 года рождения, попавшись на уловку телефонного мошенника, оформила кредит и перевела на чужой счет более 3,4 млн. рублей.

В Пензе женщина по совету незнакомца оформила кредит и перевела более 3,4 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы управления МВД России по Пензенской области, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником силовой структуры и предупредил о якобы предпринимаемой некими лицами попытке взять кредит на ее имя.

«Собеседник убедил заявительницу самостоятельно оформить кредит и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для предотвращения незаконных операций», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого женщина в банке оформила кредит и перевела деньги на указанный незнакомцем счет.

«После всех финансовых операций заявительница поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил более 3,4 млн. рублей», — указано в тексте.

В сообщении поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Читайте также
В Пензе 1 и 2 сентября ограничат продажу алкоголя Житель Пензы сдал два гладкоствольных ружья для нужд СВО
Жительница Кузнецкого района стала жертвой мошенничества при продаже козы В Бессоновском районе подросток предстанет перед судом по обвинению в краже почти на 800 тыс. рублей
В отношении жителя Никольского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело В Пензенском районе выявлена незаконная рубка дубов
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама