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В Заречном студент-иностранец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве

15:08 | 30.08.2024 | Криминал

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Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. 19-летний иностранный гражданин, являющийся студентом Пензенского государственного университета, предстанет перед судом в городе Заречном по обвинению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В Заречном студент-иностранец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, студент в одном из интернет-мессенджеров вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство. Соучастник должен был совершать телефонные звонки гражданам и сообщать им заведомо ложные сведения о попытках хищения принадлежащих им денежных средств из кредитных учреждений. Роль обвиняемого заключалась в получении от введенных в заблуждение жителей Пензенской области денежных средств и последующем переводе их на подконтрольные соучастнику банковские счета», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что, согласно материалам дела, 15 мая 2024 года обвиняемый, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил двум жительницам Заречного в возрасте 60 и 83 лет, что находящиеся на их банковских счетах денежные средства пытаются похитить.

«Поскольку у злоумышленников отсутствовали пропуски на территорию ЗАТО Заречный, женщин убедили передать деньги водителям такси, не осведомленным об участии в преступных действиях, для якобы последующего зачисления средств на «безопасные счета», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что пенсионерки сняли со своих счетов 667 тыс. 666 и 450 тыс. рублей, после чего передали их с водителями такси злоумышленнику, который оставил себе в качестве вознаграждения более 31 тыс. рублей, а остальные деньги перевел неустановленному лицу.

«В ходе предварительного следствия вину обвиняемый в совершении преступлений признал, содержится под стражей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Зареченский городской суд. Прокуратура города в интересах потерпевших направила в суд заявления о взыскании с обвиняемого причиненного материального ущерба», — добавляется в пресс-релизе.

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