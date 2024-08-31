В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело Криминал

Пенза, 31 августа 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Пензы 1999 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

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«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на 633 км федеральной автомобильной дороги «Урал» в Пензенской области. Мужчина предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был изъят и направлен для проведения экспертизы, в результате которой факт подделки подтвердился. [...] Злоумышленник дал признательные показания. Он рассказал, что заказал поддельный документ в мессенджере почти за 30 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.