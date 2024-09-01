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Жительница Каменского района подозревается в мошенничестве при оформлении кредита

13:17 | 01.09.2024 | Криминал

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Пенза, 1 сентября 2024. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет грозит жительнице Каменского района Пензенской области 2000 года рождения, которая подозревается в мошенничестве при оформлении кредита.

Жительница Каменского района подозревается в мошенничестве при оформлении кредита. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленница через интернет оформила договор займа на 35 тыс. рублей, представив заведомо ложные сведения о месте работы и зарплате.

«Девушка, не имея трудового стажа, указала, что работает в крупной торговой фирме и получает зарплату в размере 43 тыс. рублей. При оформлении кредита гражданка не имела намерений производить платежи», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемая дала признательные показания и возместила причиненный ущерб в полном объеме.

«В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — добавляется в тексте.

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