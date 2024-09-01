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У жителя Кузнецка изъято поддельное водительское удостоверение

14:53 | 01.09.2024 | Криминал

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Кузнецк, 1 сентября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции изъяли поддельное водительское удостоверение у жителя Кузнецка Пензенской области 2000 года рождения, автомобиль под управлением которого был остановлен на улице Кирова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

У жителя Кузнецка изъято поддельное водительское удостоверение. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Молодой человек рассказал, что, не желая сдавать экзамены в автошколе, он заказал поддельный документ в мессенджере. Посылку с поддельным документом он получил посредством почтового отправления», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что в отношении кузнечанина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

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