В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у мужчины Криминал

Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту вымогательства денег у 28-летнего мужчины возбуждено в Нижнеломовском районе Пензенской области.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается 26-летний гражданин, который угрожал мужчине распространением видеоматериалов порнографического характера.

«Молодой человек согласился и перечислил денежные средства, после чего он обратился в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленник дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.