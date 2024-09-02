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В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у мужчины

12:26 | 02.09.2024 | Криминал

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Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по факту вымогательства денег у 28-летнего мужчины возбуждено в Нижнеломовском районе Пензенской области.

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту вымогательства денег у мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, в совершении преступления подозревается 26-летний гражданин, который угрожал мужчине распространением видеоматериалов порнографического характера.

«Молодой человек согласился и перечислил денежные средства, после чего он обратился в полицию. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Злоумышленник дал признательные показания», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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