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Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел на чужой счет 1,5 млн. рублей

14:17 | 03.09.2024 | Криминал

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Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1972 года рождения, попавшись на уловку мошенника, оформил кредит и перевел на чужой счет 1,5 млн. рублей.

Житель Пензы по совету незнакомца оформил кредит и перевел на чужой счет 1,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, мужчине позвонил незнакомец, который представился сотрудником силовой структуры и сказал, что некие лица пытаются похитить у собеседника деньги, поэтому их следует перевести на «безопасный счет».

«Мужчина выполнил инструкции звонившего. Через некоторое время заявителю поступил еще один звонок. В ходе общения собеседник сообщил о том, что мошенники пытаются на имя заявителя оформить кредит и похитить денежные средства. Следуя инструкциям звонившего, мужчина оформил в банке кредит якобы на приобретение автомобиля и перечислил деньги на предоставленный собеседником банковский счет. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. Общий размер ущерба составил 1,5 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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