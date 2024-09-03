Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Пензенской области Криминал

Пенза, 3 сентября 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Пензенской области.

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«В социальных медиа сообщалось о том, что в Пензе группа приезжих мужчин удерживала и избивала 13-летнего подростка, а также совершала иные противоправные действия в отношении других несовершеннолетних и взрослых жителей города. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области организована доследственная проверка по ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Следственного комитета России.

«А.И. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Пензенской области Игнатенкову В.В. возбудить уголовное дело и доложить об установленных обстоятельствах», — добавляется в тексте.