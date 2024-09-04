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Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась почти 1,3 млн. рублей

11:53 | 04.09.2024 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. 61-летняя жительница Пензы после телефонного общения с незнакомцем, который представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета мошенники пытаются снять денежные средства, лишилась почти 1,3 млн. рублей.

Жительница Пензы поверила позвонившему ей «сотруднику банка» и лишилась почти 1,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, звонивший убедил собеседницу перевести все денежные средства на «безопасный счет».

«Женщина поверила собеседнику и выполнила его инструкции. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана. Размер ущерба составил почти 1,3 млн. рублей. О подобных способах мошенничества потерпевшей было известно», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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