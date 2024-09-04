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В отношении жителя Никольского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело

12:45 | 04.09.2024 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» возбуждено в отношении жителя Никольского района Пензенской области 1981 года рождения, который предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.

В отношении жителя Никольского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автомобиль данного гражданина был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции на улице Белинского города Никольска Пензенской области. Сельчанин предъявил полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. Документ был изъят и направлен для проведения экспертизы, в результате которой факт подделки подтвердился. Подозреваемый дал признательные показания. Злоумышленник рассказал, что, не желая сдавать экзамены в автошколе, он заказал поддельный документ в мессенджере», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В нем добавляется, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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