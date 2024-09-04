16:38:01 Среда, 4 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Каменского района получил условный срок за нецелевое использование денег по соцконтракту

13:24 | 04.09.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. Два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 48-летнему жителю Каменского района Пензенской области за нецелевое использование денежных средств, полученных по социальному контракту.

Житель Каменского района получил условный срок за нецелевое использование денег по соцконтракту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По делу установлено, что мужчина узнал о возможности получения в управлении социальной защиты населения администрации района выплаты в виде социальной помощи для ведения предпринимательской деятельности. Он проконсультировался в уполномоченном органе по вопросам условий предоставления выплаты, собрал и представил необходимый пакет документов. После подписания социального контракта злоумышленник 27 февраля 2023 года получил на свой счет денежные средства в размере 350 тыс. рублей для осуществления предпринимательской деятельности по столярным работам. Полученные средства мужчина потратил по своему усмотрению на цели, не связанные с условиями предоставления государственной помощи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что условия контракта мужчина не исполнил, документы, подтверждающие факты расходов, в управление соцзащиты населения Каменского района не предоставил.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Гражданский иск УСЗН Каменского района Пензенской области удовлетворен, с подсудимого взысканы денежные средства в размере 350 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.

Читайте также
Жителя Сердобска будут судить за незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации В отношении жителя Никольского района, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело
У жителя Кузнецка изъято поддельное водительское удостоверение Жительница Каменского района подозревается в мошенничестве при оформлении кредита
В отношении пензенца, предъявившего поддельное водительское удостоверение, возбуждено дело В Пензе 1 и 2 сентября ограничат продажу алкоголя
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама