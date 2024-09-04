Житель Каменского района получил условный срок за нецелевое использование денег по соцконтракту Криминал

Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. Два года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период назначено 48-летнему жителю Каменского района Пензенской области за нецелевое использование денежных средств, полученных по социальному контракту.

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«По делу установлено, что мужчина узнал о возможности получения в управлении социальной защиты населения администрации района выплаты в виде социальной помощи для ведения предпринимательской деятельности. Он проконсультировался в уполномоченном органе по вопросам условий предоставления выплаты, собрал и представил необходимый пакет документов. После подписания социального контракта злоумышленник 27 февраля 2023 года получил на свой счет денежные средства в размере 350 тыс. рублей для осуществления предпринимательской деятельности по столярным работам. Полученные средства мужчина потратил по своему усмотрению на цели, не связанные с условиями предоставления государственной помощи», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что условия контракта мужчина не исполнил, документы, подтверждающие факты расходов, в управление соцзащиты населения Каменского района не предоставил.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Гражданский иск УСЗН Каменского района Пензенской области удовлетворен, с подсудимого взысканы денежные средства в размере 350 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.