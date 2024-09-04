Жителя Сердобска будут судить за незаконный сбыт специальных технических средств для негласного получения информации Криминал

Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. 29-летний житель Сердобска Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

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Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в апреле 2024 года обвиняемый незаконно сбыл видеокамеру, имеющую признаки специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, жителю города Сердобска для последующего использования при сдаче экзамена на право управления транспортными средствами в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделении ГИБДД УМВД России по Пензенской области. Незаконные действия мужчины были пресечены сотрудниками полиции, которые во время экзамена заметили использование им специального технического средства. Обвиняемый не получил от приобретателя специального технического средства денежные средства в сумме не менее 30 тыс. рублей, поскольку тот не сдал экзамен, а специальное техническое средство было изъято полицейскими», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.