Житель Пензенской области подозревается в организации мошеннической схемы по приобретению права на муниципальный земельный участок Криминал

Пенза, 4 сентября 2024. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области задокументировали и пресекли противоправную деятельность жителя региона 1989 года рождения, который подозревается в организации мошеннической схемы по приобретению права на муниципальный земельный участок.

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«Установлено, что злоумышленник организовал мошенническую схему по приобретению права на муниципальное имущество в виде земельного участка путем предоставления фиктивных документов в одну из районных администраций региона и управление Росреестра по Пензенской области. В результате противоправной деятельности злоумышленника государству нанесен ущерб в размере 5,6 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«В настоящее время проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных фактов противоправной деятельности подозреваемого, установление обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.