Житель Кузнецкого района угнал пожарный автомобиль, чтобы быстрее добраться до магазина Криминал

Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Житель Кузнецкого района Пензенской области 1979 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, подозревается в угоне пожарного автомобиля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Он рассказал, что заметил у соседа припаркованный возле дома автомобиль и решил на нем добраться до магазина. Воспользовавшись тем, что дверь автомобиля была не заперта, а ключи находились в замке зажигания, он запустил двигатель транспортного средства и отправился в поездку. Свое противоправное деяние злоумышленник объяснил желанием быстрее добраться до магазина», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».