Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об организации азартных игр в Пензе Криминал

Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых жителей региона, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«По версии следствия в период с декабря 2021 [года] по октябрь 2022 года обвиняемые организовали и проводили незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования в помещениях, расположенных на улицах Кузнецкой и Ударной областного центра. Организатором преступной деятельности стала 57-летняя пенсионерка, зарегистрированная в Бессоновском районе. Она подыскала и арендовала подходящее помещение в Пензе, в котором разместила 24 игровых автомата. В последующем обвиняемая привлекла к работе двух женщин и мужчину, которые посменно выполняли функции администраторов игрового зала, осуществляли прием клиентов, получали от них денежные средства, вели учет ставок и выдавали выигрыши», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в целях охраны и осуществления контрольно-пропускной деятельности к работе в составе группы был привлечен житель Пензы, который, в частности, открывал посетителям входную дверь в игровой зал по предварительному звонку.

«Организатор группы осуществляла общее руководство преступной деятельностью, распоряжалась полученными средствами, контролировала оплату арендных и иных платежей, необходимых для работы игрового зала, выплачивала сотрудникам вознаграждение», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что противоправная деятельность фигурантов дела была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в октябре 2022 года, игровое оборудование было изъято.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы», — отмечается в пресс-релизе.