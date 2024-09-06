Жительница Колышлейского района перевела мошеннику более 2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях Криминал

Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Колышлейского района Пензенской области 1982 года рождения перевела мошеннику более 2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, женщине поступил звонок от неизвестного, который предложил дополнительный заработок путем инвестирования денежных средств, и пояснил, что для начала необходимо скачать приложение.

«Следуя инструкциям собеседника, заявительница несколькими переводами перечислила более 1,8 млн. рублей на счет в личном кабинете приложения. Через некоторое время заявительница обнаружила, что доступ в личный кабинет приложения заблокирован. Собеседник предложил помощь в восстановлении доступа к приложению, но потребовал заплатить определенную сумму, на что заявительница согласилась. После этого собеседник перестал выходить на связь. После неоднократных попыток вывести свои средства женщина поняла, что стала жертвой обмана. Общий размер ущерба составил более 2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».