15:45:57 Пятница, 6 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина получил 9 лет колонии особого режима за причинение смерти сожительнице

12:08 | 06.09.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. 41-летний житель Пензы приговорен к 9 годам колонии особого режима за причинение смерти сожительнице.

В Пензе мужчина получил 9 лет колонии особого режима за причинение смерти сожительнице. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что днем 24 апреля 2024 года на улице Терновского в городе Пензе после совместного распития спиртного между осужденным и его сожительницей произошел конфликт. В ходе выяснения отношений осужденный ударил потерпевшую по лицу рукой, а затем дважды стеклянной бутылкой по голове. Женщина от полученных ударов потеряла сознание. Осужденный, испугавшись, обратился за помощью к медицинским работникам ближайшей больницы. Через несколько дней 40-летняя женщина скончалась в лечебном учреждении от полученной травмы головы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела мужчина по ходатайству следователя содержался под стражей.

«Ранее он уже был судим за убийство, кражу, грабеж и угрозу убийством, в связи с чем судом обстоятельством, отягчающим наказание, признан особо опасный рецидив. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком один год. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.

Читайте также
Вадим Супиков проголосовал на выборах депутатов Пензенской городской думы Жительница Колышлейского района перевела мошеннику более 2 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Бековском районе столкнулись кроссовер и трактор, пострадали два человека Под Пензой в ДТП с автобусом пострадал ребенок
В Городищенском районе столкнулись большегруз и «Lada Kalina», водитель легковушки погиб В Никольском районе автомобиль съехал с дороги в кювет и опрокинулся, водитель погиб
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама