В Пензе мужчина получил 9 лет колонии особого режима за причинение смерти сожительнице Криминал

Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. 41-летний житель Пензы приговорен к 9 годам колонии особого режима за причинение смерти сожительнице.

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«Следствием и судом установлено, что днем 24 апреля 2024 года на улице Терновского в городе Пензе после совместного распития спиртного между осужденным и его сожительницей произошел конфликт. В ходе выяснения отношений осужденный ударил потерпевшую по лицу рукой, а затем дважды стеклянной бутылкой по голове. Женщина от полученных ударов потеряла сознание. Осужденный, испугавшись, обратился за помощью к медицинским работникам ближайшей больницы. Через несколько дней 40-летняя женщина скончалась в лечебном учреждении от полученной травмы головы», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что в ходе расследования уголовного дела мужчина по ходатайству следователя содержался под стражей.

«Ранее он уже был судим за убийство, кражу, грабеж и угрозу убийством, в связи с чем судом обстоятельством, отягчающим наказание, признан особо опасный рецидив. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком один год. Приговор вступил в законную силу», — сказано в тексте.