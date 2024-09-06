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Житель Заречного подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации

16:22 | 06.09.2024 | Криминал

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Пенза, 6 сентября 2024. PenzaNews. 40-летний житель Заречного Пензенской области подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Житель Заречного подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, уголовное дело было возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, подозреваемый приобрел в сети интернет программу, позволяющую негласно контролировать телефонные переговоры, SMS-сообщения и переписку в мессенджерах. Данную программу он установил на сотовый телефон супруги без разрешения и согласия последней, после чего в июле 2024 года с помощью программы незаконно контролировал ее телефонные переговоры и переписку», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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