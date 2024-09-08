Телефонные мошенники выманили у жителя Спасска около 1 млн. рублей Криминал

Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Житель Спасска Пензенской области 1982 года рождения лишился около 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

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Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, сначала ему позвонил «сотрудник оператора сотовой связи», который сообщил о необходимости продлить договор на использование абонентского номера и попросил продиктовать код, поступивший в SMS.

«Через некоторое время ему поступил звонок от мнимого сотрудника банка. Собеседник сообщил, что на его имя мошенники оформили кредит и пытаются похитить денежные средства. Звонивший убедил заявителя оформить кредит самостоятельно и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для предотвращения незаконных операций. Заявитель [...] выполнил инструкции звонившего. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил почти 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».