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Телефонные мошенники выманили у жителя Спасска около 1 млн. рублей

10:35 | 08.09.2024 | Криминал

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Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Житель Спасска Пензенской области 1982 года рождения лишился около 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Телефонные мошенники выманили у жителя Спасска около 1 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального УМВД, сначала ему позвонил «сотрудник оператора сотовой связи», который сообщил о необходимости продлить договор на использование абонентского номера и попросил продиктовать код, поступивший в SMS.

«Через некоторое время ему поступил звонок от мнимого сотрудника банка. Собеседник сообщил, что на его имя мошенники оформили кредит и пытаются похитить денежные средства. Звонивший убедил заявителя оформить кредит самостоятельно и перечислить деньги на «безопасный счет» якобы для предотвращения незаконных операций. Заявитель [...] выполнил инструкции звонившего. Позже гражданин понял, что стал жертвой обмана. Размер ущерба составил почти 1 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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