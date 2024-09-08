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В Колышлейском районе мужчина украл мотошлем и продал его незнакомцу

13:14 | 08.09.2024 | Криминал

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Пенза, 8 сентября 2024. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области похитил мотошлем с припаркованного около дома питбайка и продал его незнакомцу, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В Колышлейском районе мужчина украл мотошлем и продал его незнакомцу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В дежурную часть МО МВД России «Колышлейский» обратилась с заявлением жительница города Пензы 1983 года рождения. Она сообщила, что неизвестное лицо похитило мотошлем с припаркованного около дома питбайка. Сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался местный житель 1982 года рождения. Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что похищенное продал незнакомцу. [...] Размер ущерба составил более 5 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», — добавляется в тексте.

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