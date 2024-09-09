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В Пензе девушка ударила соседку по общежитию разбитой тарелкой, возбуждено уголовное дело

11:13 | 09.09.2024 | Криминал

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Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Девушка 2006 года рождения ударила соседку по общежитию в Пензе разбитой тарелкой, по данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе девушка ударила соседку по общежитию разбитой тарелкой, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейскими установлено, что девушки в ночное время распивали спиртные напитки. По возвращении в общежитие между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленница разбила тарелку и ударила ею по лицу заявительницы. После этого потерпевшая обратилась в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

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