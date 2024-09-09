Жительница Пензы по совету незнакомца перевела более 500 тыс. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 9 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1959 года рождения лишилась более 500 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который ввел женщину в заблуждение относительно подозрительных операций, якобы происходящих по ее счету. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Собеседник убедил пенсионерку перечислить денежные средства на «безопасный счет», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что женщина осознала обман только после того, как перевела все свои накопления.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]», — добавляется в сообщении.