15:00:45 Вторник, 10 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе полицейские задержали молодую женщину при попытке забрать наркотик из тайника

10:11 | 10.09.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Полицейские задержали 27-летнюю жительницу Пензы при попытке забрать наркотик из тайника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В Пензе полицейские задержали молодую женщину при попытке забрать наркотик из тайника. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пензе была получена информация о том, что 27-летняя местная жительница причастна к незаконному обороту наркотиков. Подозреваемая была задержана на улице Романовке города Пензы. В ходе личного досмотра подозреваемой полицейскими был обнаружен телефон с фотографиями географических координат тайника с наркотиком. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли сверток из пластилина с содержимым внутри», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что изъятое было направлено на экспертизу.

«Результаты химического исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области, показали, что данное вещество является наркотическим средством — N-метилэфедроном массой 0,907 грамма. Подозреваемая дала признательные показания. По ее словам, данный наркотик она заказала в мессенджере», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Читайте также
Жительница Пензы по совету незнакомца перевела более 500 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе девушка ударила соседку по общежитию разбитой тарелкой, возбуждено уголовное дело
В Колышлейском районе мужчина украл мотошлем и продал его незнакомцу В Пензе организована проверка по информации в СМИ о получении ребенком травмы на детской площадке
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту травмирования работника завода Житель Заречного подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама