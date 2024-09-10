В Пензе полицейские задержали молодую женщину при попытке забрать наркотик из тайника Криминал

Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Полицейские задержали 27-летнюю жительницу Пензы при попытке забрать наркотик из тайника. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Пензе была получена информация о том, что 27-летняя местная жительница причастна к незаконному обороту наркотиков. Подозреваемая была задержана на улице Романовке города Пензы. В ходе личного досмотра подозреваемой полицейскими был обнаружен телефон с фотографиями географических координат тайника с наркотиком. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили и изъяли сверток из пластилина с содержимым внутри», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что изъятое было направлено на экспертизу.

«Результаты химического исследования, проведенного сотрудниками экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области, показали, что данное вещество является наркотическим средством — N-метилэфедроном массой 0,907 грамма. Подозреваемая дала признательные показания. По ее словам, данный наркотик она заказала в мессенджере», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что по данному факту возбуждено уголовное дело.