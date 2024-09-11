В Пензенской области вычислили подростка, сообщившего о минировании объекта образования Криминал

Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Сотрудники полиции и ФСБ установили причастность 15-летнего жителя Пензенской области к заведомо ложному сообщению об акте терроризма.

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«В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Пензе поступил звонок о минировании объекта образования Пензенской области. Для проверки сообщения о заложенном взрывном устройстве были задействованы значительные силы из числа сотрудников полиции и других экстренных служб, которые выехали на место происшествия. Специалисты провели осмотр указанного здания, взрывных устройств и взрывоопасных предметов обнаружено не было. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции совместно с сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области установили, что звонок был осуществлен с мобильного устройства 15-летнего жителя Пензенской области», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В нем отмечается, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что в вечернее время распивал спиртные напитки и отсутствовал по месту жительства, что было выявлено при очередной проверке сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних. В ходе телефонного разговора с сотрудником полиции он отказался прибыть по месту проживания и, затаив обиду, сообщил в полицию заведомо ложное сообщение об акте терроризма, представившись сотрудником данного подразделения», — поясняется в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемого и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — отмечается в сообщении.