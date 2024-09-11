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Житель Пензы перевел мошенникам более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

16:34 | 11.09.2024 | Криминал

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Пенза, 11 сентября 2024. PenzaNews. Житель Пензы 1992 года рождения перевел злоумышленникам более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Житель Пензы перевел мошенникам более 800 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, он познакомился в интернете с девушкой, которая предложила собеседнику заработать на бирже.

«Он согласился. Через некоторое время ему поступил звонок от незнакомки, которая представилась менеджером в сфере инвестирования. [...] Звонившая пояснила, что для получения прибыли необходимо сначала вложить денежные средства. Будучи введенным в заблуждение, гражданин установил на смартфон приложение для инвестиций и, следуя инструкциям собеседницы, перечислил более 800 тыс. рублей на указанные реквизиты», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что, не получив обещанного дохода, мужчина обратился в полицию, в результате было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления», — добавляется в тексте.

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