18:56:42 Четверг, 12 сентября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензы по совету мошенника перевела почти 1 млн. рублей на «безопасный счет»

11:16 | 12.09.2024 | Криминал

Печать

Пенза, 12 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1974 года рождения лишилась почти 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который убедил собеседницу перевести сбережения на «безопасный счет».

Жительница Пензы по совету мошенника перевела почти 1 млн. рублей на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что некие лица пытаются похитить денежные средства со счета пензячки, поэтому она должна их «опередить».

«Женщина поверила собеседнику и выполнила его инструкции. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.

Читайте также
В Башмаковском районе мужчина ударил сожительницу разделочной доской по голове, возбуждено дело В Пензе полицейские задержали молодую женщину при попытке забрать наркотик из тайника
Жительница Пензы по совету незнакомца перевела более 500 тыс. рублей на «безопасный счет» В Пензе девушка ударила соседку по общежитию разбитой тарелкой, возбуждено уголовное дело
В Колышлейском районе мужчина украл мотошлем и продал его незнакомцу В Пензе организована проверка по информации в СМИ о получении ребенком травмы на детской площадке
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама