Жительница Пензы по совету мошенника перевела почти 1 млн. рублей на «безопасный счет» Криминал

Пенза, 12 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Пензы 1974 года рождения лишилась почти 1 млн. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, который убедил собеседницу перевести сбережения на «безопасный счет».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и сказал, что некие лица пытаются похитить денежные средства со счета пензячки, поэтому она должна их «опередить».

«Женщина поверила собеседнику и выполнила его инструкции. Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.