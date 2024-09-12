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Житель Пензы приговорен к 11 годам колонии за убийство мужчины

14:29 | 12.09.2024 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2024. PenzaNews. 46-летний житель Пензы приговорен к 11 годам колонии за убийство мужчины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

Житель Пензы приговорен к 11 годам колонии за убийство мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что в течение дня 8 мая 2024 года к квартире осужденного по улице Совхозной в городе Пензе приходил знакомый с двумя неизвестными ему ранее мужчинами для выяснения отношений по поводу ранее имевшихся конфликтов. Открыв в очередной раз входную дверь, мужчина нанес стоящему у входа в квартиру потерпевшему несколько ударов кухонным ножом по телу и руке. От полученных ранений 30-летний мужчина скончался на месте происшествия», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее пензенец был судим за убийство, кражи, умышленное причинение легкого вреда здоровью и угон.

«Приговор не вступил в законную силу», — отмечается в тексте.

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