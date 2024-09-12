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Вынесен приговор мужчинам, из-за которых жители Рахмановки на три дня остались без интернета

16:31 | 12.09.2024 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2024. PenzaNews. 36-летний житель Вадинского района Пензенской области и его 31-летний знакомый из Земетчинского района, которые весной 2024 года похитили кабель связи и на три дня оставили жителей села Рахмановка без интернета, признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Вынесен приговор мужчинам, из-за которых жители Рахмановки на три дня остались без интернета

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По делу установлено, что в мае 2024 года безработный житель села Рахмановка Вадинского района договорился со своим ранее судимым знакомым из Земетчинского района совершить хищение кабеля связи. В ночное время 25 мая [...] мужчины встретились в Рахмановке, житель села взял с собой топор, и злоумышленники направились к месту преступления в населенном пункте. Убедившись, что за их действиями не наблюдают, они принялись поочередно рубить деревянные опоры, удерживающие кабель связи. После того как одна опора была срублена, а вторая повреждена, злоумышленники сняли с них 160 метров кабеля связи. Затем они подожгли его, чтобы оплавить полимерную обмотку», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что на следующий день мужчины сдали похищенное в пункт приема металлолома в Земетчино и получили 9 тыс. рублей, которые поделили поровну.

«В результате преступных действий оператору связи причинен ущерб на сумму свыше 11 тыс. рублей. Кроме того, жители Рахмановки Вадинского района на три дня остались без доступа к сети интернет», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что в суде мужчины полностью признали вину, причиненный ущерб они возместили.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказание в виде исправительных работ сроком от 10 месяцев до 1 года с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в пресс-релизе.

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