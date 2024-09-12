В Башмаковском районе мужчина ударил сожительницу разделочной доской по голове, возбуждено дело Криминал

Пенза, 12 сентября 2024. PenzaNews. 63-летний мужчина ударил сожительницу разделочной доской по голове, по данному факту в Башмаковском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«В ходе опроса заявительницы установлено, что она распивала спиртные напитки в компании сожителя и своей знакомой. Во время застолья между ними возникла словесная перепалка, которая переросла в конфликт. Мужчине не понравилось поведение своей сожительницы, которая в ходе ссоры заступилась за свою знакомую. Внезапно разозлившись, злоумышленник взял деревянную разделочную доску и ударил ею по голове заявительницы», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мужчина дал признательные показания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.