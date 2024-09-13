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Жителю Пензы предъявлено обвинение в покушении на убийство

14:17 | 13.09.2024 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Обвинение в покушении на убийство предъявлено 39-летнему жителю Пензы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

Жителю Пензы предъявлено обвинение в покушении на убийство. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, 24 августа 2024 года около одного из домов по 3-му проезду Можайского в городе Пензе после совместного распития спиртного между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт из-за сожительницы последнего. Словесная ссора перешла в драку, в ходе которой обвиняемый нанес оппоненту один удар ножом в область грудной клетки, причинив ему тяжкий вред здоровью. Умысел, направленный на совершение убийства, не был доведен фигурантом уголовного дела до конца, поскольку 37-летнему потерпевшему своевременно была оказана квалифицированная медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пензенец признал свою вину.

«Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — добавляется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

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